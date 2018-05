Foket mist wellicht ook Genk 05 mei 2018

AA Gent moest het gisteren doen zonder Lovre Kalinic en Thomas Foket. Yves Vanderhaeghe had donderdag op zijn persconferentie wat geheimzinnig gedaan over 'twijfelgevallen', maar in de selectie die de club later op de dag vrijgaf, was iedereen present. Gisteren bleek dat Kalinic moest afhaken vanwege irritatie aan een pees in de voet. Uiteindelijk werd er geen risico genomen en mocht Yannick Thoelen onder de lat plaatsnemen. Ernstiger is het gesteld met Thomas Foket, die sukkelt met een spierblessure aan de heup en de voorbije week niet deelnam aan de trainingen achter gesloten deuren. Dat Foket uiteindelijk toch bij de wedstrijdselectie gezet werd, was dan ook vooral bedoeld om de tegenstander zand in de ogen te strooien. De kans dat Foket klaar geraakt voor de wedstrijd van volgende week donderdag op RC Genk, lijkt klein. Voor Anders Christiansen zijn de play-offs voorbij. De Deen sukkelt met een fractuur in de ribben. (RN)

