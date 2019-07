Exclusief voor abonnees Fognini riskeert zware sanctie na bomuitspraak 08 juli 2019

Nooit verlegen om een grove uitspraak of een fikse belediging heeft Fabio Fognini (ATP 10) zich zaterdag nog eens laten gaan. De 32-jarige Italiaan, die sinds enkele weken voor het eerst deel uitmaakt van de top tien, vond het moeilijk te behappen dat hij aan het verliezen was (3-6, 6-7, 3-6) tegen Tennys Sandgren (ATP 94) en dan ook nog eens op de kleine baan veertien was gezet door de Wimbledon-organisatie. "Van mij mag er een bom vallen op deze club", liet Fognini zich ontvallen. Op zijn minst ongelukkig daar de All England Club tijdens Tweede Wereldoorlog geraakt werd in een Duits bombardement. "Als iemand zich beledigt voelt, zeg ik sorry", probeerde de flamboyante Fognini zijn hachje nog te redden, maar de kans bestaat dat hij zichzelf de das heeft omgedaan. Er hangt hem immers nog altijd voorwaardelijk een schorsing boven het hoofd van de US Open 2017 toen hij een vrouwelijke scheidsrechter met de grond gelijkmaakte. (FDW)

