FOD FINANCIËN LIJKT VERDEELD 13 april 2018

00u00 0

Bij de fiscus geven ze grif toe dat het niet hun intentie is mensen veel meer ruimte te geven dan één jaar om hun schulden terug te betalen. "Wij willen gerust rekening houden met bijzondere omstandigheden, maar een afbetalingsplan kan nooit langer lopen dan 12 maanden na het ontstaan van de schuld", klinkt het bij de Algemene Administratie van de Invordering. Opvallend is echter dat niet iedereen binnen de FOD Financiën daar even gelukkig mee is. Bij de dienst Fiscale Bemiddeling, die speciaal in het leven is geroepen om mensen met schulden bij te staan, willen ze een collectieve schuldenregeling net vermijden. "Dat is niet goed voor de schuldenaar én voor de staatskas", zeggen ze. "Wij proberen creatief te werk te gaan met afbetalingsplannen, maar stellen vast dat Dienst Invordering onze plannen zelden aanvaardt." Ook naar financiënminister Johan Van Overtveldt lijkt men niet te willen luisteren. Die stelde in februari in de Kamer duidelijk dat de deadline van 12 maanden niet blindelings toegepast mag worden. (JBG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN