FNG werkt aan tweede notering 06 juni 2018

Waar het geld voor de verdere plannen voor Brantano vandaan moet komen, daar wijdt topman Dieter Penninckx niet over uit. Eerder raakte wel al bekend dat moederbedrijf FNG naast zijn notering op de Amsterdamse beurs, ook een tweede notering op Euronext Brussel ambieert. Die zou er nog dit jaar kunnen komen. Maar meer details laat Penninckx daar niet over los. "Er wordt aan gewerkt", klinkt het. FNG had eerder al een plekje op de niet-gereglementeerde Vrije Markt van Brussel, nu zou het graag op de continumarkt noteren.