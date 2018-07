FNG haalt slechts 60 miljoen euro op 07 juli 2018

Modehuis FNG, bekend van merken als Fred & Ginger, CKS en Claudia Sträter, debuteert maandag op Euronext Brussel en heeft daarvoor een kapitaalverhoging doorgevoerd. Die heeft 60 miljoen euro opgeleverd in plaats van de beoogde 95 miljoen. Er werden 2,22 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven, die voor 27 euro per stuk werden verkocht. Van de ruim 2,2 miljoen aandelen gingen er 70.517 naar particulieren. Door het beperkte succes wordt de overtoewijzingsoptie niet uitgeoefend. Met het verse kapitaal wil FNG zijn schulden afbouwen na de overnames van Brantano en het Nederlandse Miss Etam. Verder zal het geld gebruikt worden om te investeren in ICT, om van Brantano een Belgische Zalando te maken en om het winkelnetwerk te versterken.

