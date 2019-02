Fnac zet 57 jobs op de helling 27 februari 2019

Bij multimediaketen Fnac België dreigen 57 van de 456 voltijdse banen te verdwijnen, blijkt uit een bijzondere ondernemingsraad. Fnac ziet zowel de omzet als de resultaten dalen en wil het tij keren. Van sluitingen is volgens de directie geen sprake, maar CNE-vakbondsvrouw Anne-Marie Dierckx zegt dat Fnac wel van plan is om zijn winkels in Brussel (City 2) en Brugge kleiner te maken. Eerder gaf de directie al aan op termijn te streven naar kleinere winkels en meer in te zetten op online verkoop.

