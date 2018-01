Fnac Vanden Borre wapent zich tegen webwinkels 00u00 0

Fnac Vanden Borre gaat een nieuw magazijn van 14.000 vierkante meter bouwen in Willebroek. In het huidige distributiecentrum in Sint-Pieters-Leeuw is er niet voldoende oppervlakte om het ruimere aanbod van de twee ketens te kunnen volgen. Bedoeling is om in het nieuwe magazijn de grotere producten op te slaan en de kleinere in Sint-Pieters-Leeuw te laten. De extra opslagruimte laat de twee ketens toe om meer artikelen in België op te slaan, zodat de concurrentie met webwinkels kan aangegaan worden. Het nieuwe magazijn moet in juni de deuren openen, maar zal op korte termijn geen bijkomende jobs creëren. Al sluit marketingdirecteur Yannik Bouillon niet uit dat "met de groei van de activiteiten er geleidelijk aan ruimte komt voor nieuwe jobs."

