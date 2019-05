Exclusief voor abonnees FN Herstal ontwikkelt nieuw machinegeweer Special Forces 24 mei 2019

Het Amerikaanse leger heeft een nieuwe lading wapens besteld bij FN Herstal. De MK 48 Mod 2 is op maat gemaakt van de US Special Forces. De Amerikaanse dochter van de Waalse wapenfabrikant heeft het prototype alvast voorgesteld. Het 6,5 mm-aanvalsgeweer heeft een grotere capaciteit (meer munitie) dan z'n voorganger, maar weegt tegelijk minder. Dat zou met name van pas komen tijdens langdurige missies. Dat de mitrailleur tegelijk heel wat bedieningselementen en functies gemeen heeft met z'n voorganger, vereenvoudigt de training van de soldaten, klinkt het nog. De nieuwe MK 48's zouden eind dit jaar geleverd worden. Hoeveel wapens precies besteld zijn, is niet duidelijk.

