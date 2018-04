Fluxys en Colruyt gaan groene elektriciteit opslaan 25 april 2018

00u00 0

Gasnetbeheerder Fluxys, energieholding Parkwind en Eoly, een onderdeel van de Colruyt Groep, zijn een samenwerking gestart om een zogenaamde 'power-to-gas'-installatie op industriële schaal te bouwen. Die zet groene elektriciteit om in waterstof, die dan weer in de aardgasinfrastructuur kan worden opgeslagen en vervoerd. "Zo maken we van onze infrastructuur een instrument om aardgas te vergroenen", zegt Pascal De Buck, CEO van Fluxys. "Met dit project mikken we erop om groen gas als bijkomende hernieuwbare energiebron naast wind en zon te ontsluiten." Bedoeling is in de eerste plaats om de schommelingen in de elektriciteitsproductie, een onoverkomelijk gevolg wanneer je afhankelijk bent van wind en zon, op te vangen. "Naarmate we meer en meer gaan vertrouwen op die groene elektriciteitsbronnen, zullen die schommelingen namelijk ook een grotere uitdaging worden", klinkt het. Het project bevindt zich momenteel nog in de beginfase: Fluxys, Parkwind en Eoly bestuderen nog de haalbaarheid ervan.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN