Fluvius: "Eigenaars zonnepanelen zullen ons niet binnenlaten" 27 juni 2019

Fluvius vreest dat eigenaars van zonnepanelen de deur niet zullen opendoen als installateurs een digitale meter willen komen installeren. Vanaf volgende week wordt normaal gezien gestart met de uitrol. De overheid garandeert eigenaars nochtans dat ze het voordeel van een terugdraaiende teller vijftien jaar kunnen behouden. Maar VREG, de Vlaamse Energieregulator, kan zich daar niet in vinden en stapt naar het Grondwettelijk Hof tegen dat principe. Zij spreken van discriminatie tussen wie wel en wie niet over zonnepanelen beschikt. Wie een digitale meter weigert, hoeft geen politie of deurwaarders te verwachten. "Veel kunnen we daartegen niet doen", zegt Fluvius.