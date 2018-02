Fluojasjes voor honden in de lift 03 februari 2018

Het is u misschien al opgevallen: steeds meer hondeneigenaars wandelen in het donker met een goed zichtbare viervoeter aan de leiband. Volgens speciaalzaken is de verkoop van lichtgevende accessoires zoals halsbanden of reflecterende hondenjasjes bijna verdrievoudigd. Een goeie zaak, vinden ze bij verkeersinstituut Vias. "Het zorgt er niet alleen voor dat het dier beter zichtbaar is, maar ook de voetgangers zelf. Je ziet nog veel te vaak dat mensen gaan wandelen in donkere kleren", aldus woordvoerder Stef Willems. Uit de ongevallencijfers blijkt dat na de overschakeling naar het winteruur het aantal ongevallen met letsels bij voetgangers in de avondspits met 31% stijgt. Het aantal zwaargewonden en doden neemt in die periode zelfs met 57% toe.

