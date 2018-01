Florida ziet eerste sneeuw in 28 jaar 00u00 0

Palmbomen in de sneeuw. In Florida - The Sunshine State van de VS - zijn ze dat écht niet gewoon. Het is zelfs 28 jaar geleden dat er vlokken vielen. De koude kwam 10 dagen geleden aan land in het oosten van de VS, waar temperaturen werden gemeten van -27 graden in Maine en -16 graden in New York. De ellende is niet voorbij. Aan de oostkust komt een 'bomcycloon' aan land. Da's een winterorkaan waarbij de luchtdruk in korte tijd daalt en voor extreme koude zorgt.

