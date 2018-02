Florida-overlever heeft meer Twittervolgers dan wapenlobby 26 februari 2018

Emma Gonzalez, een 18-jarige scholier die op Valentijnsdag de dodelijke schietpartij in een school in Florida overleefde, heeft in anderhalve week meer Twittervolgers (765.000) verzameld dan de National Rifle Association (568.000) in negen jaar. Onder druk van de #BoycottNRA-campagne zegt intussen het ene grote bedrijf na het andere zijn samenwerking met de wapenlobby op. Het gaat onder meer om autoverhuurders Hertz en Avis en verzekeraar Metlife. De vijf miljoen leden van de NRA dreigen zo een hoop extraatjes, zoals kortingen op huurauto's, te verliezen.

