Florida laat leraars wapens dragen

De Amerikaanse staat Florida werkt aan een aanpassing van zijn wapenwetgeving, nadat vorige maand 17 mensen gedood werden in een schietpartij op een school. De wetgeving wordt verstrengd: zo wordt de minimumleeftijd om wapens te kopen opgetrokken van 18 naar 21 jaar en komt er een wachtperiode van drie dagen voor de meeste wapenaankopen. Daarnaast komt er een verbod op de 'bump stocks' - waarmee je een halfautomatisch geweer volautomatisch kan laten vuren. Een opvallende passage in de nieuwe wet is echter ook de bewapening van bepaalde leerkrachten, al moeten die wel deel uitmaken van een speciaal opleidingsprogramma van het leger of de politie. De wet werd maandag goedgekeurd in de Senaat, maar haalde maar een nipte meerderheid van 20 stemmen, tegen 18 tegenstanders. Nu moet ook het Huis van Afgevaardigden van Florida nog groen licht geven.

