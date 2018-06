Florent Van Aubel: "We geloven nog in de finale" 26 juni 2018

De Red Lions hebben vandaag in Breda iets recht te zetten in hun derde wedstrijd op de Champions Trophy. Na een sterke opener, zaterdag tegen wereldkampioen Australië (3-3), werden de Belgen een dag later in de eerste helft helemaal onder de voet gelopen tegen Nederland: 0-5 bij de pauze en uiteindelijk een 1-6 eindstand. Voor deze generatie hockeyers een resultaat waarmee ze nog nooit geconfronteerd werden. "In de verdediging was onze foutenlast te groot en vooraan misten we efficiëntie", aldus Florent Van Aubel. "Je kan de wedstrijd heel goed vergelijken met onze overwinning tegen Oranje in de groepsfase van het EK vorig jaar (5-0). Toen waren de cijfers overdreven en dat was zondag ook het geval. De eerste grote kans in de wedstrijd was voor ons en later lieten we nog enkele mogelijkheden liggen om terug in de match te komen. In ieder geval vallen er veel lessen uit te trekken."

