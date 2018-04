Flop in Europa 06 april 2018

Zo'n 1,6 miljard spendeerde Manchester City de voorbije tien seizoenen aan inkomende transfers - 160 miljoen per jaar. Geld geeft clubs een serieuze duw, maar is anderzijds geen garantie op Europees succes. Opvallend ook: als Man City dinsdag tegen Liverpool geen mirakel verricht, hebben de Rode Duivels geen enkele basisspeler bij de laatste vier. Als het echt om de grote Europese prijzen gaat, de knock-outfases, doen we niet mee. Van onze huidige generatie Duivels speelden enkel Thibaut Courtois, Toby Alderweireld en Yannick Carrasco (allen met Atlético) ooit in de finale van de meest prestigieuze Europacup, maar triomferen deden ze niet. Courtois (Atlético), Eden Hazard (Chelsea) en Marouane Fellaini (Man United) pronkten met de Europa League-trofee. Vincent Kompany, nog altijd met voorsprong de meest succesvolle Belg in Engelse loondienst, moest het stellen met prijzen op het eiland en ontgoochelingen in Europa.

