Flo Windey maakt voor StuBru video's over seks

Studio Brussel pakt vanaf volgende week woensdag uit met 'Flowjob', een vijfdelige videoreeks over seks. Instagram-fenomeen Florence - Flo - Windey (24) ontvangt in de YouTube-filmpjes bekende en onbekende gesprekspartners, die er over hun seksleven praten. De centrale gast in de eerste aflevering is voormalig MNM-dj Julie Van den Steen (27).

