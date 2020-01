Exclusief voor abonnees FlixBus vervoerde drie miljoen passagiers van, naar en binnen België 22 januari 2020

00u00 0

De langeafstandsbusmaatschappij FlixBus heeft vorig jaar drie miljoen passagiers van, naar en binnen België vervoerd. Dat is een stijging van 40% ten opzichte van vorig jaar. FlixBus is sinds 2015 in ons land actief. "De groei in België is zo sterk dat er vraag is naar betere infrastructuur", stelt het bedrijf. "We zijn in gesprek met Brussel, Antwerpen, Gent en Brugge om de haltefaciliteiten te verbeteren." Wereldwijd vervoerde FlixBus vorig jaar ruim 62 miljoen passagiers. Het netwerk telt 2.500 bestemmingen.