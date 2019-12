Exclusief voor abonnees Flitspaal verkeerd ingesteld: 340 onterechte boetes verstuurd 05 december 2019

Dan hoú je je netjes aan de snelheid, krijg je toch een boete in de bus. Door een menselijke fout zijn 340 automobilisten onterecht gesanctioneerd in Roeselare. Een flitspaal op een kruispunt was daar sinds 13 november ingesteld op 50 kilometer per uur, terwijl je op die plek 70 mag rijden. De vergissing werd ontdekt nadat een chauffeur zijn beklag had gedaan op de sociale media. "Ook enkele van onze collega's hadden een boete gekregen terwijl ze niet te snel gereden hadden", zegt commissaris Carl Vyncke. "340 vaststellingen waren al digitaal overgemaakt aan het verwerkingscentrum in Gent, waar de boetes worden verstuurd, 258 andere hebben we nog kunnen tegenhouden." Wie de bekeuring nog niet betaald heeft, wordt aangeraden de inbreuk te betwisten via verkeersboetes.be. Wie wel al geld heeft overgeschreven, neemt het best contact op met de politie. "Iedereen zal zijn geld terugkrijgen." (VHS)

