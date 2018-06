Flitspaal kan ook zelf flitsend zijn 19 juni 2018

00u00 0

Om de flitspalen van ver zichtbaar te maken en chauffeurs aan te sporen hun snelheid te matigen, hebben zeven kunstenaars alle 41 exemplaren in Genk in een flitsend jasje gestoken. Polz with Soulz - 'Palen met een ziel' - heet het initiatef. "Veel flitspalen staan onopvallend en verdoken opgesteld", legt Gorges Ocloo, de kunstenaar en bedenker van het project, uit. "De palen zijn mijn personages, de chauffeurs het publiek. We hopen dat iedereen minder snel gaat rijden." (LXB)