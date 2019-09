Exclusief voor abonnees Flitsmarathon op 8 oktober 30 september 2019

Op 8 oktober is er voor de twaalfde keer in ons land een flitsmarathon. Alle politiezones en de federale wegpolitie houden dan vanaf 6 uur 24 uur lang intensief snelheidscontroles. Intussen loopt er ook een nieuwe campagne van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, om voorbeeldige chauffeurs te steunen. Wie nooit te snel rijdt, krijgt de bijnaam 'Control Cruiser'. De campagne loopt via affiches en borden die inwoners van de 122 deelnemende steden en gemeenten aan hun huisgevel kunnen hangen. (LVB)