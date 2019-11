Exclusief voor abonnees Flitsboete mag de vuilbak in Chauffeur schiet auto in kanaal te hulp 13 november 2019

Een automobilist is door de politierechter vrijgesproken voor een snelheidsovertreding omdat hij op dat moment een andere bestuurder te hulp schoot. Geert D. reed vorig jaar in Izegem langs het kanaal Roeselare-Leie toen hij een auto in het water zag liggen. "Ik gaf gas bij en stopte wat verderop om hulp te bieden. Ik kon samen met een tweede getuige de automobilist, die via het open dak uit zijn zinkende BMW was gekropen, op het droge helpen." Maar toen D. te hulp snelde, werd hij geflitst. Hij reed 84 km/u waar hij 50 mocht. De politierechter oordeelde dat er sprake was van een noodsituatie en sprak hem vrij. (LSI)