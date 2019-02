Flirten met collega's is oké... als de baas het maar niet doet 13 februari 2019

Vier op de tien werknemers vinden het niet erg wanneer collega's met hen flirten. Dat blijkt uit een onderzoek bij 2.050 werkgevers en werknemers van Tempo-Team. Cupido schiet geregeld raak op de werkvloer: één op de vier werd al eens verliefd op een collega en één op de vijf kuste al iemand van het werk, of ging zelfs al een stapje verder. Bijna 15% had ook al eens een (geheime) relatie met een collega. #MeToo blijkt weinig impact te hebben, want in vergelijking met 2016 zijn de resultaten ongeveer gelijk.

