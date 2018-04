Flipkens zorgt voor Belgische 3 op 3 13 april 2018

00u00 0

Kirsten Flipkens (WTA 74) zorgde er voor dat de Belgische meisjes drie op drie scoorden in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Lugano. De Kempense stond gisteren maar enkele minuten op het veld. Ze begon met een 4-3-voorsprong aan de derde set en maakte het meteen af met 1-6, 6-4, 6-3. Indien het weer het toelaat, worden vandaag in Zwitserland alle achtste en kwartfinales afgewerkt. Alison Van Uytvanck (WTA 51) begon er gisteravond reeds aan tegen Camila Giorgi (WTA 59), maar bij een 3-2-voorsprong in de eerste set voor de Italiaanse gooide regen alweer roet in het eten. Naast Van Uytvanck-Giorgi staan vanochtend ook de achtste finales Elise Mertens (WTA 20) - Marketa Vondrousova (WTA 52, Tsjechië) en Kirsten Flipkens (WTA 74) - Aliaksandra Sasnovich (WTA 49, Wit-Rusland) op de affiche. In het dubbelspel wonnen Mertens en Flipkens hun eerste wedstrijd: 6-4, 4-6, 10-1 tegen Dzalamidze/Kudermetova. (WWT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN