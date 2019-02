Flipkens ziek, Bonaventure out in Boedapest 20 februari 2019

00u00 0

Weinig succesvolle dag op het WTA-toernooi van Boedapest voor de Belgische dames. Tweede reekshoofd Kirsten Flipkens (WTA 53) kwam zelfs helemaal niet in actie. De Kempense was sinds de Fed Cup ziek en geraakte de voorbije acht dagen dan ook niet op de trainingsbaan. Ysaline Bonaventure (WTA 132) verloor in de eerste ronde van een andere qualifier, Tereza Smitkova (WTA 142), met 6-4, 3-6, 2-6. Alison Van Uytvanck (WTA 5), eerste reekshoofd en titelverdedigster in Hongarije, begint er vandaag aan tegen de 34-jarige mama en ex-toptienspeelster Vera Zvonareva (WTA 77). (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over WTA

sport

sportdiscipline

tennis