Flipkens versus Servisch evenbeeld 30 augustus 2018

00u00 0

Zou een leuke partij kunnen worden, die tweede ronde tussen Kirsten Flipkens (WTA 57) en de nog twee centimeter kleinere (1m63) Aleksandra Krunic (WTA 49) vandaag. Twee balkunstenaressen die het moeten hebben van hun variatie, handigheid en spelintelligentie. "Ik zal drie à vier keer het punt moeten maken tegen haar", wist Flipkens. "Krunic weegt 45 kilo, ze is echt een kat op het plein. Ik zal sowieso agressief moeten tennissen en naar het net gaan als ik kan, maar ik ben wel op mijn hoede. De rally's gaan beduidend langer zijn en ik zal iets meer geduld moeten uitoefenen. Ik hoop dat ik het vertrouwen van die zege in de eerste ronde kan meepakken." De 32-jarige Kempense kan voor het eerst sinds 2009, toen ze verloor van Kim Clijs-ters, nog eens naar de derde ronde van Flushing Meadows. Ze zal daarbij alleszins niet verrast worden door het warme weer. "Ik ben al dagen vijf à zes liter water aan het drinken", lachte ze. "Wel 's nachts om het uur naar het toilet, maar het is de enige manier."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN