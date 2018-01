Flipkens verder in Auckland 00u00 0

Kirsten Flipkens (WTA 75) begon het nieuwe jaar met een zege in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Auckland. Onze landgenote, die bij de start van de derde set behandeld werd aan de schouder, versloeg na 2 uur en 35 minuten de Kroatische Vekic (WTA 54) met 7-6, 3-6, 6-4. Mogelijk wordt het voor Flipkens in de tweede ronde een Belgisch duel tegen Alison Van Uytvanck (WTA 76). De Brabantse nam het de voorbije nacht op tegen de Sloveense Hercog (WTA 101). Ook Ysaline Bonaventure (WTA 183) doet het uitstekend in Nieuw-Zeeland. De Waalse werkte zich door de kwalificaties en stond de voorbije nacht tegenover Putintseva (WTA 51) uit Kazachstan. Maryna Zanevska (WTA 171) werd in de eerste kwalificatieronde uitgeschakeld. (WWT)

