Flipkens- Van Uytvanck tegen tweede reekshoofd in het dubbel 28 augustus 2018

Met het oog op de Masters in Singapore - ze staan op de zevende plaats momenteel - spelen Elise Mertens en Demi Schuurs natuurlijk ook het dubbelspel op de US Open. Zij zijn het zevende reekshoofd en komen in de eerste ronde uit tegen Gavrilova-Martic. Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck vormen ook een duo maar troffen het niet bij de loting, ze mogen het meteen opnemen tegen het tweede reekshoofd Mladenovic-Babos. (FDW)