Flipkens tegen zusjes Williams 01 juni 2018

In het dubbelspel was er succes voor Kirsten Flipkens en Sara Errani, die het lokale duo Burel-Parry met 6-4, 6-2 klopten. In de tweede ronde komen zij uit tegen de zusjes Williams. Met de service van Errani, die zelden boven de 100km/u uitkomt, en de return van de Amerikaanse krachtpatsers wordt het een interessante en potentieel levensgevaarlijke wedstrijd voor Flipkens aan het net. Voor Elise Mertens en Demi Schuurs was er een kleine ontgoocheling, zij verloren als twaalfde reekshoofd met 6-3, 3-6, 6-7 van Arruabarrena-Srbotnik. (FDW)