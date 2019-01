Flipkens out, blessure Van Uytvanck valt mee 03 januari 2019

Kirsten Flipkens (WTA 47) heeft de Belgische eer niet verder kunnen verdedigen in Auckland. In de tweede ronde verloor ze van de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 86) met 4-6, 6-1, 1-6. De wedstrijd duurde net iets meer dan twee uur. In het dubbelspel doet de Kempense wel nog mee. Aan de zijde van de Zweedse Larsson is ze het tweede reekshoofd en won ze van Kuzmova-Voegele met 6-4, 6-2. De blessure die Alison Van Uytvanck in haar eerste ronde in Auckland opliep, zou dan weer meevallen. Volgens coach David Basile zou de Brabantse in staat moeten zijn om het achillespeesletsel over enkele dagen achter zich te laten en mee te doen in Hobart. (FDW)