Flipkens op dreef

09 maart 2019

Nadat ze woensdag al van Eugenie Bouchard (WTA 73) had gewonnen in het dubbelspel, nam Kirsten Flipkens (WTA 56) de Canadese donderdagnacht opnieuw te grazen. Na een slopende wedstrijd van 2 uur en 37 minuten haalde Flipkens het met 7-5, 3-6, 7-5. Flipkens tekende trouwens voor het punt van de dag in Indian Wells. Ze verraste Bouchard met een 'tweener' (bal tussen de benen) en maakte vervolgens met puik volleywerk het punt af. "In de derde set was het een tactisch spelletje", aldus Flipkens. "Mentaal stond ik sterker."

