Exclusief voor abonnees Flipkens niet voorbij Wozniacki 25 juni 2019

00u00 0

Kirsten Flipkens (WTA 81), zondag nog aan het feest in het dubbelspel op Mallorca, had gisteren in Eastbourne minder reden tot vieren. Tegen titelverdedigster Caroline Wozniacki (WTA 14) kwam de Kempense nog wel goed terug van een 4-0-achterstand in de tweede set, maar moest ze toch met 3-6, 4-6 het onderspit delven. "Dit was een moeilijke wedstrijd", zei Wozniacki voor wie het haar eerste grasmatch was nadat ze tien dagen geleden in het huwelijk trad. "Zij heeft altijd ongelooflijke shots en is met haar slice, service en volley erg goed op gras. Ik ben blij met de zege." Elise Mertens (WTA 21) speelt vandaag haar tweede ronde in Eastbourne tegen Roland Garros-finaliste Marketa Vondrousova (WTA 16). (FDW)