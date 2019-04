Exclusief voor abonnees Flipkens niet voorbij Kerber 08 april 2019

Kirsten Flipkens (WTA 55) is er vrijdagnacht in de kwartfinale in Monterrey niet in geslaagd te stunten tegen Angelique Kerber (WTA 5). Het werd 6-2, 6-4 in het voordeel van de Duitse, meervoudige grandslamwinnares. (FDW)