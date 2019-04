Exclusief voor abonnees Flipkens naar kwartfinale in Mexicaanse Monterrey 05 april 2019

Prima prestatie van Kirsten Flipkens (WTA 58) op het WTA-toernooi van Monterrey. Woensdagnacht won het zesde reekshoofd in de achtste finale met 6-3, 6-3 van de Sloveense Dalila Jakupovic (WTA 92). De 33-jarige Kempense had de hele wedstrijd de controle. "De match was wel zwaarder dan de score doet vermoeden", zei Flipkens na afloop. "Het was een geweldig gevecht, dit blijft een speciale plaats voor mij." Drie jaar geleden haalde 'Flipper' al eens de finale in het Mexicaanse Monterrey. Dat kunststukje herhalen wordt geen sinecure, gezien Flipkens in de kwartfinale vandaag zeer waarschijnlijk tegen het eerste reekshoofd Angelique Kerber (WTA 5) uitkomt, tenzij de ervaren Duitse zich afgelopen nacht nog liet verrassen door Karolina Muchova (WTA 109). Nog dit: Flipkens droeg haar zege op aan haar net vijf jaar geleden overleden oma. "Deze overwinning is voor iemand speciaal daarboven. Ik weet dat je toekeek. Ik wilde graag voor jou winnen", zette ze op Instagram. (FDW)

