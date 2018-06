Flipkens naar halve finale Rosmalen, Mertens niet 16 juni 2018

Knap parcours van Kirsten Flipkens (WTA 60) na een zware dag in Rosmalen. De 32-jarige Kempense versloeg gisteren eerst derde reekshoofd Kiki Bertens (WTA 21) met 6-4, 6-7, 6-1 om in de namiddag met 6-4, 6-4 ook de maat te nemen van Aryna Sabalenka (WTA 46). In de halve finale vandaag neemt Flipkens het op tegen Victoria Kuzmova (WTA 81). "Hier had ik voor getekend", glimlachte 'Flipper'. "Die eerste match was een goede zege: Kiki is misschien meer een gravelspeelster, maar ze heeft hier toch ook al in de halve finale gestaan. In die tweede match heb ik vooral energie gespaard en slim getennist." De voorlaatste keer dat Flipkens in een WTA-finale stond, was vijf jaar geleden in... Rosmalen. Mocht ze de eindstrijd halen, komt ze opnieuw de top 50 binnen en heeft ze meteen ook een plaats op de hoofdtabel van het toernooi op Mallorca beet. Elise Mertens (WTA 15) kende minder succes op de Libéma Open. Het tweede reekshoofd verloor gisteren de donderdagavond onderbroken tweede ronde tegen de Duitse kwalificatiespeelster Antonia Lottner (WTA 148) met 5-7, 3-6. "Ik vond haar heel sterk spelen", wist Mertens. "Zij komt uit de kwalificaties en heeft dus al wat grasmatchen in de benen. Ik moet er nog een beetje inkomen." Dat doet Mertens volgende week in Birmingham. (FDW)

