Flipkens naar 2de ronde in Moskou 16 oktober 2019

Mooi parcours van Kirsten Flipkens (WTA 120) in Moskou waar ze zich door de kwalificaties worstelde om gisteren in de eerste ronde met 6-3, 6-2 van Natalia Vikhlyantseva (WTA 98) te winnen. In ronde twee wacht de 19-jarige Oekraïense Daria Yastremska (WTA 28). Flipkens zou bij een overwinning weer in de top 100 komen en meteen haar plaats op de Australian Open volgend jaar min of meer vrijwaren. (FDW)