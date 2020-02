Exclusief voor abonnees Flipkens-Minnen voor plaatsje op hoofdtabel Doha 22 februari 2020

Gisteren begonnen de kwalificatiewedstrijden voor de Qatar Total Open, een Premier 5-toernooi waar heel de wereldtop aanwezig is en dat vorig jaar gewonnen werd door Elise Mertens (WTA 22). De Limburgse doet ook deze editie weer mee in Doha en ontmoet in de eerste ronde Qiang Wang (WTA 28), de Chinese speelster die ze verleden maandag in Dubai maar drie games gunde. Alison Van Uytvanck (WTA 48) speelt in haar eerste wedstrijd tegen de Sloveens Polona Gercog (WTA 43). Kirsten Fipkens (WTA 83) haalde het in haar eerste plaatsingswedstrijd met 6-3, 7-6 van Ysaline Bonaventure (WTA 117). In de beslissende kwalificatiematch vandaag ontmoet de Kempense opnieuw een landgenote, Greet Minnen (WTA 106). Die won gisteren met 3-6, 6-4, 6-1 van Lesia Tsurenko (WTA 126). (FDW)

