Flipkens komt ongeschonden uit nederlaag tegen Williams-zussen 02 juni 2018

Op voorhand was er wat schrik voor de gezondheid van Kirsten Flipkens. Ze moest aan het net postvatten, terwijl tegenover haar de zusjes Williams zouden staan, en haar Italiaanse dubbelpartner Sara Errani niet over de snelste opslag beschikt . Erg veel schade heeft ze niet opgelopen. Integendeel, beide dames begonnen op een overvolle baan zeven zonder scrupules aan die tweede ronde in het dubbelspel en gingen meteen door de service van Venus. Ze konden jammer genoeg die break niet vasthouden en gingen uiteindelijk met 4-6, 2-6 onderuit. Flipkens kan zich nu volop concentreren op het grasseizoen. (FDW)