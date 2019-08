Exclusief voor abonnees Flipkens in kwalificaties van US Open 19 augustus 2019

Het is van de US Open 2012 geleden dat Kirsten Flipkens (WTA 107) nog eens in de kwalificaties van een grandslamtoernooi moest aantreden, maar deze week is het zover. In New York is de 33-jarige Kempense het vijfde reekshoofd en begint ze tegen Irina Bara (WTA 194). Ysaline Bonaventure (WTA 111) is het negende reekshoofd en speelt tegen Ankita Raina (WTA 197). Greet Minnen (WTA 120) moet als vijftiende reekshoofd tegen Kristina Kucova (WTA 154) terwijl Yanina Wickmayer (WTA 152) het opneemt tegen Elitsa Kostova (WTA 227).

