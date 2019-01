Flipkens in halve finale dubbelspel in Auckland 04 januari 2019

Via het dubbel geraakte Kirsten Flipkens toch aan de nodige uren op de baan in Auckland. Samen met de Zweedse Johanna Larsson was ze het tweede reekshoofd op de ASB Classic en dat verzilverde ze met een 6-4, 7-5-overwinning op Parra Santonja-Teichmann en een plaats in de halve finale. Daarin spelen ze vannacht tegen Hourigan-Towsend. (FDW)