Exclusief voor abonnees Flipkens in halve finale dubbel, volgt Mertens vandaag? 05 juni 2019

00u00 0

Met ex-dubbelspecialist Dick Norman aanwezig in Parijs was het gepast dat de nog aanwezige Belgen het goed deden in die discipline. Gisteren plaatste Kirsten Flipkens zich, samen met de Zweedse Johanna Larsson, voor het eerst in haar dubbelcarrière voor de halve finale van een grandslamtoernooi. Met 3-6, 7-6, 6-1 gingen ze voorbij het zevende reekshoofd, Nicole Melichar en Kveta Peschke. Bij de laatste vier botsen Flipkens, die al zeker het nummer 27 van de wereld wordt, en haar partner op het Chinese duo Saisai Zheng en Yingying Duan. Vandaag kan Elise Mertens zich ook nog bij dat topkransje scharen als zij samen met Aryna Sabalenka in haar kwartfinale voorbij Kichenok-Ostapenko geraakt. (FDW)

