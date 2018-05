Flipkens: "Heb Roland Garros altijd een circus gevonden" 31 mei 2018

Kirsten Flipkens (WTA 65) moest gisteren de wet van de sterkste ondergaan (3-6, 3-6) tegen het veertiende reekshoofd Daria Kasatkina (WTA 14). Het had wel nogal wat voeten in de aarde alvorens beide dames aan hun tweede ronde konden beginnen. Eerst stonden ze op baan een geprogrammeerd, maar door een vijfsetter van Sascha Zverev moesten ze op het eind van de dag naar baan vijf verkassen. De onderhoudsmensen van dat terrein waren dan weer overijverig met water, waardoor er niet onmiddellijk gestart kon worden en ze opnieuw mochten verhuizen naar baan negen, waar ze rond 20u uiteindelijk hun eerste punt speelden. "Ik begrijp de programmatie hier niet", zuchtte Flipkens. "Laatste match op een baan met drie mannenwedstrijden voor ons, dan weet je dat het niet gaat lukken, hé. Ik heb het hier altijd al een beetje een circus gevonden. Ik snap ook niet waarom ze hier geen lichten hebben. Ze investeren zoveel, maar daarvoor is er blijkbaar geen geld." Nu moesten beide meisjes vechten tegen elkaar en tegen de duisternis. Kasatkina kwam als winnares uit beide duels. "Ik had gehoopt er iets meer uit te halen", zei Flipkens. "Niet winnen, maar als je maar op 80 procent bent kan je die kleine kansjes niet verzilveren tegen het nummer veertien van de wereld. Nu, ik denk wel dat ik met opgeheven hoofd het gravelseizoen achter mij mag laten. Dit was één van mijn beste jaren sinds lang. Ik kijk dan ook met veel vertrouwen naar het grasseizoen." (FDW)

