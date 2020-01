Exclusief voor abonnees Flipkens eruit in Auckland 07 januari 2020

TENNIS

Geen leuke start van 2020 voor Kirsten Flipkens (WTA 72). De Kempense veterane verloor haar eerste wedstrijd in Auckland met 5-7, 5-7 van Genie Bouchard (WTA 262). Greet Minnen (WTA 109) verging het beter, zij won haar laatste kwalificatiewedstrijd in 48 minuten met 6-0, 6-1 van Iabella Shinikova (WTA 168) en vanmorgen treedt ze al in de eerste ronde aan tegen vierde reekshoofd Julia Goerges (WTA 41). Ysaline Bonaventure (WTA 116) verloor haar laatste plaatsingswedstrijd met 7-6, 4-6, 1-6 van Camila Giorgi (WTA 99), maar werd opgevist als lucky loser en speelde afgelopen nacht tegen Alizé Cornet (WTA 59). Alison Van Uytvanck (WTA 47) kwam afgelopen nacht ook al in actie tegen Laura Siegemund (WTA 73).

