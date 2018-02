Flipkens en Van Uytvanck aan het werk in Boedapest 19 februari 2018

Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck gaan deze week op het WTA-toernooi van Boedapest aan de slag. Flipkens (WTA 70) neemt het in de eerste ronde op tegen de Roemeense Monica Niculescu (WTA 92), Van Uytvanck (WTA 79) treft de Franse Océane Dodin (WTA 95). Ook Ysaline Bonaventure (WTA 153) kan zich nog op de hoofdtabel werken. In de kwalificaties haalde ze het gisteren met 7-6, 6-0 van de Chinese Han (WTA 130). Vandaag speelt ze in de laatste kwalificatieronde tegen de Slovaakse Kuzmova (WTA 121).

