Flipkens en Mertens in derde ronde dubbel WIMBLEDON 09 juli 2018

Elise Mertens en Demi Schuurs spelen vandaag de derde ronde van het dubbelspel tegen het twaalfde reekshoofd Melichar-Peschke. Kirsten Flipkens en haar Roemeense partner Monica Niculescu wonnen zaterdag met 6-2, 1-6, 6-4 van Kenin-Vickery en nemen het nu op tegen het eerste reekshoofd Babos-Mladenovic. Flipkens was ook actief in het dubbel gemengd, met Robin Haase won ze haar eerste ronde tegen Skugor-King met 6-4, 7-6. In ronde twee wacht reekshoofd nummer 8, Ram-Klepac. (FDW)