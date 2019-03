Flipkens en Bonaventure in 2de ronde? 08 maart 2019

Kirsten Flipkens en Ysaline Bonaventure werkten de voorbije nacht hun eerste ronde in Indian Wells af. Bonaventure (WTA 144), die knap de kwalificaties overleefde, deed dat tegen de Amerikaanse Taylor Townsend (WTA 89), Flipkens (WTA 56) botste op de Canadese diva Eugenie Bouchard (WTA 73). De generale repetitie was voor Flipkens alvast geslaagd. In het dubbelspel won onze landgenote samen met de Zweedse Johanna Larsson vlot met 6-1, 6-2 van Bouchard en de Amerikaanse Sloane Stephens. (WWT)