Exclusief voor abonnees Flipkens als vijfde lucky loser nu tegen zesde lucky loser 27 augustus 2019

00u00 0

Haar succes in het dubbelspel, onwil om haar speelschema nog meer te stofferen en enkele zware lotingen zorgden ervoor dat Kirsten Flipkens (WTA 110) begin juli voor het eerst sinds oktober 2015 uit de top 100 viel en voor het eerst sinds de US Open 2012 nog eens moest passeren via de kwalificaties op een grandslamtoernooi. "Ik ben op een punt gekomen dat ik dat allemaal een beetje kan relativeren", zei 'Flipper'. "Na het World Team Tennis eind juli en die eerste ronde in Washington tegen Hsieh heb ik nog dubbel gespeeld in Toronto en daarna ben ik vier dagen naar huis gekomen. Ik wilde mentaal fris zitten, dat is voor mij belangrijker."

