Flessentekort bij drankenproducent 28 juli 2018

Drankenproducent Ordal, een familiebedrijf uit Ranst, boert door het warme weer zó goed dat een tekort aan leeggoed dreigt. "In juli verkochten we 20% meer dan vorig jaar, zo'n 2 miljoen liter in totaal. Onze waterbron is nog lang niet uitgeput, maar wat onze voorraad flessen betreft, wordt het wel stilaan spannend", zegt manager Liesbeth Schelkens. "We roepen de mensen dan ook op om hun leeggoed binnen te brengen. Snel flessen bijbestellen is niet haalbaar." (KDC)