Flessenfile aan de glasbol

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Als Nieuwjaar achter de rug is, brengen Vlamingen een massa lege flessen naar de glascontainer. Op sommige plaatsen leidt dat tot overvolle glasbollen. Voor de sorteer- en recyclagebedrijven die het glas verwerken, zijn het de drukste dagen van het jaar met pieken tot 1,8 ton opgehaald glas per dag - het equivalent van 2 miljoen flessen. "Tijdens de eindejaarsfeesten wordt 20% meer glas gedeponeerd in de containers", bevestigt Fost Plus.