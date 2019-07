Exclusief voor abonnees Fles champagne geleegd en bromfietser doodgereden: 6 maanden rijverbod 11 juli 2019

Zes maanden rijverbod, zes maanden voorwaardelijke celstraf, 2.000 euro boete en een alcoholslot: die straf krijgt een 42-jarige vrouw omdat ze vorig jaar in Heusden-Zolder dronken een bromfietser doodreed. Het slachtoffer, de 44-jarige Devid Cools uit Olmen, werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar kon niet meer worden gered. De bestuurster bleek 1,06 promille alcohol in het bloed te hebben. Ze had op een feest zes glazen champagne - ongeveer een fles - gedronken. Op de achterbank van haar wagen zaten ook haar twee kindjes. Na het ongeval liet de vrouw uit Eigenbrakel zich voor drie maanden opnemen in een psychiatrische instelling en leverde ze haar rijbewijs in. Dat heeft ze niet meer opgehaald. Ze moet van de politierechter de behandeling voor haar psychische problemen voortzetten om niet in de gevangenis te belanden. (PhG/BVDH)

